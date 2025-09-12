Do you want to access to this and other private contents?
Pioppicoltura: sottoscritta intesa interregionale
Accordo di filiera tra assessori Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Friuli VG e Veneto
È stata sottoscritta nella mattinata di oggi, a Palazzo Lombardia, la "Nuova intesa per lo sviluppo della filiera del pioppo". L’accordo rinnova e aggiorna quello siglato a Venezia nel 2014, con l’obiettivo di dare un ulteriore impulso a una coltura che rappresenta una risorsa strategica per l’industria nazionale del legno, della carta e dell’arredo.A firmare questo importante documento strategico, gli asse...
EFA News - European Food Agency
