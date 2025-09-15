Carne bovina: “In Europe We Care for Beef” torna in Francia

Dal 16 al 18 settembre, l’Aop Italia Zootecnica, con il progetto europeo In Europe We Care for Beef, sarà protagonista a Space – il Salone Internazionale dell’Allevamento di Rennes, uno degli appuntamenti più importanti a livello mondiale per il settore zootecnico e agricolo, con oltre 1200 espositori e 12mila visitatori attesi da 120 Paesi.Durante i tre giorni di fiera, lo stand di Aop Italia Zootecn...