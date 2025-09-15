Do you want to access to this and other private contents?
Riso: agli italiani piace sempre più
Consumo in crescita nel 2024. Grande ritorno d'interesse anche tra i giovani
Fa bene, è buono, è nostro: il riso torna protagonista sulle tavole italiane. È quanto emerge dall’ultima indagine dell’Osservatorio Nazionale sul Consumo di Riso in Italia, che fotografa un settore in piena crescita: più consumi, più attenzione agli aspetti nutrizionali, ma anche tanta strada ancora da fare sul fronte della conoscenza del valore e della qualità del riso italiano. La ricerca è voluta...
EFA News - European Food Agency
