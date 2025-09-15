Pesca sostenibile: accordo Wto per eliminazione sussidi dannosi

L'Unione Europea accoglie con favore l'attesa entrata in vigore dell'accordo sui sussidi alla pesca dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (Omc), una pietra miliare dopo due decenni di intensi negoziati multilaterali. Tale accordo "rappresenta un significativo passo avanti nell'impegno globale per la protezione degli oceani, poiché mira a eliminare i sussidi dannosi alla pesca, contribuendo in ultima analisi a un oceano più resiliente e prospero per le generazioni future", si legge in un comunicato della Commissione Europea.

Attraverso disposizioni vincolanti e applicabili, si prevede che questo accordo storico ridurrà significativamente la pesca eccessiva, garantirà una pesca sostenibile e promuoverà migliori pratiche per le comunità costiere di tutto il mondo. Quest'ultima è anche una delle priorità chiave del Patto Europeo per gli Oceani, che delinea l'impegno dell'UE per la protezione degli oceani.

L'entrata in vigore attiva anche il Fondo per la Pesca dell'Omc, che mira ad assistere i Paesi in via di sviluppo e meno sviluppati nell'attuazione dell'accordo, migliorando la sostenibilità e apportando benefici alle comunità di pescatori di tutto il mondo. L'UE e i suoi Stati membri sono i principali contributori di questo importante fondo.

Con l'accordo ora in vigore, i membri dell'Omc dovranno recepire queste nuove norme multilaterali nel loro quadro interno sui sussidi alla pesca. Per monitorarne l'attuazione, i membri dell'Omc devono fornire una serie di notifiche dettagliate che saranno esaminate dal nuovo Comitato Omc sui sussidi alla pesca, anch'esso istituito dall'accordo. 111 membri dell'Omc hanno accettato le regole dell'accordo a partire da oggi, mentre l'UE invita i restanti membri, in particolare i grandi Paesi dediti alla pesca, ad accettare l'accordo al più presto, per garantire benefici ancora più ampi.

L'UE ha svolto un ruolo chiave nel raggiungimento di questo storico accordo dell'Omc sui sussidi alla pesca", rivendica Maroš Šefčovič, commissario per il Commercio e la Sicurezza Economica; Relazioni Interistituzionali e Trasparenza. "Si tratta del primo accordo commerciale multilaterale in assoluto incentrato sulla sostenibilità e contribuirà a ripristinare gli stock ittici in tutto il mondo. Dimostra che l'Omc può fornire soluzioni alle attuali sfide in materia di sostenibilità e sottolinea che la cooperazione multilaterale è indispensabile per affrontare altre sfide globali".