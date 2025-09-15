It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

Dazi, Cia: già persi 600 milioni nell'export agroalimentare verso Usa

Calo per il 2° mese consecutivo: a luglio riduzione del 10% rispetto allo stesso mese 2024

Sono stati già persi 600 milioni di euro nell’export di beni agroalimentari verso gli Usa. Lo sottolinea l’analisi dell’ufficio studi di Cia-Agricoltori Italiani sui dati Istat appena usciti (leggi notizia EFA News), confrontando il periodo gennaio-luglio del 2025 con i primi sette mesi dell’anno precedente. Le spedizioni agroalimentari Made in Italy, secondo l'analisi Cia, sono in calo per il sec...

Fc - 53617

EFA News - European Food Agency
Related
Similar