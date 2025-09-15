Do you want to access to this and other private contents?
Dazi, Cia: già persi 600 milioni nell'export agroalimentare verso Usa
Calo per il 2° mese consecutivo: a luglio riduzione del 10% rispetto allo stesso mese 2024
Sono stati già persi 600 milioni di euro nell’export di beni agroalimentari verso gli Usa. Lo sottolinea l’analisi dell’ufficio studi di Cia-Agricoltori Italiani sui dati Istat appena usciti (leggi notizia EFA News), confrontando il periodo gennaio-luglio del 2025 con i primi sette mesi dell’anno precedente. Le spedizioni agroalimentari Made in Italy, secondo l'analisi Cia, sono in calo per il sec...
Fc - 53617
EFA News - European Food Agency
