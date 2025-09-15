Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Dazi Usa: vini italiani riducono i prezzi per assorbire i costi
Si valuta, nel frattempo il potenziamento di mercati come Regno Unito, Canada, Brasile
Il conto dei dazi? Lo stanno pagando in gran parte le imprese, se è vero che nel mese di luglio il vino italiano negli Usa è arrivato con prezzo medio ribassato (-13,5%) per rimanere competitivo anche una volta passato sotto la gogna delle tariffe. Lo rileva l’Osservatorio di Unione italiana vini (Uiv) che ha elaborato gli ultimi dati sulle importazioni delle dogane americane. La media a listino dei...
lml - 53620
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency