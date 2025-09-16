Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Premio Casato Prima Donna: AI protagonista
La vincitrice Darya Majidi promuove la tecnologia per contrastare il gender gap
Montalcino celebra la Prima Donna 2025, Darya Majidi, con una edizione interamente dedicata all’Intelligenza Artificiale e al ruolo che questa riveste nell’odierna organizzazione della società. Majidi, imprenditrice italo iraniana, è infatti una Prima Donna 4.0: massima esperta nazionale sulla diffusione delle competenze dell’Intelligenza Artificiale per contrastare il Gender Gap, nonché pioniera della pr...
lml - 53624
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency