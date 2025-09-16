It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Premio Casato Prima Donna: AI protagonista

La vincitrice Darya Majidi promuove la tecnologia per contrastare il gender gap

Montalcino celebra la Prima Donna 2025, Darya Majidi, con una edizione interamente dedicata all’Intelligenza Artificiale e al ruolo che questa riveste nell’odierna organizzazione della società. Majidi, imprenditrice italo iraniana, è infatti una Prima Donna 4.0: massima esperta nazionale sulla diffusione delle competenze dell’Intelligenza Artificiale per contrastare il Gender Gap, nonché pioniera della pr...

EFA News - European Food Agency
