Investindustrial investe nella farmaceutica veterinaria

Animal Wellness Investments, società il cui capitale sociale è indirettamente detenuto dal fondo Investindustrial VIII SCSp, ha finalizzato un accordo per investire nel Gruppo Fatro, operatore italiano nel settore della farmaceutica veterinaria attivo nella produzione di farmaci e vaccini dedicati alla salute e al benessere degli animali.

Il valore dell'investimento non è stato reso noto. Dal comunicato non è chiaro neanche se Investindustrial avrà la maggioranza di Fatro.

Fondato nel 1947 da Gualtiero e Corrado Zaini e con sede in Italia ad Ozzano dell’Emilia (BO), il Gruppo rappresenta attore di primo piano nel settore della salute animale, specializzato nella ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di una vasta gamma di prodotti farmaceutici e vaccini e altri prodotti destinati alla cura e alla prevenzione delle malattie degli animali, sia da compagnia che da allevamento.

Nel 2024 il Gruppo ha generato un fatturato di circa 220 milioni di euro. Fatro ha una significativa presenza all’estero, servendo clienti in oltre 90 paesi e potendo contare su una rete di filiali in Turchia, Spagna, Grecia, Polonia, Repubblica Ceca, Argentina, Uruguay e India. Il Gruppo conta circa 870 dipendenti e 2 siti produttivi in Italia, ad Ozzano dell’Emilia (BO) e Maclodio (BS).

In questa partnership, Silvana Dal Magro – che manterrà una significativa partecipazione nel Gruppo insieme ad Investindustrial – continuerà a ricoprire anche il ruolo di Amministratore Delegato con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il posizionamento di leadership di Fatro e di accelerarne la crescita internazionale, anche grazie al supporto che Investindustrial tipicamente offre per l‘espansione a livello globale a società familiari di eccellenza nel segmento mid-market.

“Investindustrial continua a essere il partner scelto dalle aziende italiane a conduzione familiare e di alta qualità, guidate da imprenditori che vogliono portarle ad un nuovo livello di crescita", ha commentato Andrea C. Bonomi, presidente dell’Advisory Board di Investindustrial, ha commentato. "Siamo rimasti estremamente colpiti dalla performance di successo, dalla posizione di leader del mercato e dalla reputazione di Fatro, e siamo entusiasti di poter lavorare insieme a Silvana Dal Magro e a tutto il management team del Gruppo per consentire a Fatro di consolidare la propria leadership sia sul mercato italiano sia sul mercato internazionale. ll solido track record di Investindustrial nel supportare con successo imprese familiari, unito al suo approccio industriale e alla sua rete globale, ha rappresentato un elemento chiave per la realizzazione di questa collaborazione volta a far crescere ulteriormente una realtà storica leader in Europa nel settore della veterinaria”.

Da parte sua, Silvana Dal Magro, presidente e amministratore delegato di Fatro, ha detto: “Sono estremamente orgogliosa del percorso, avviato dal compianto Fondatore Corrado Zaini e da me proseguito, che ha consentito al Gruppo Fatro, grazie anche al prezioso contributo di tutti i nostri dipendenti e collaboratori, di consolidarsi come una delle principali realtà industriali nel settore della farmaceutica veterinaria. Sono convinta che la partnership con Investindustrial consentirà al Gruppo Fatro di proseguire nel processo di crescita assumendo la valorizzazione del “capitale umano” come uno dei principali assi strategici”.

Questa operazione rafforza il track record di Investindustrial nell’avviare partnership strategiche con famiglie e imprenditori nel segmento mid-market e conferma il suo focus su investimenti in aziende del settore della salute e manifatturiere di alta qualità, leader in nicchie di mercato, che attualmente rappresentano circa il 70% del capitale impiegato da Investindustrial. Tra queste figurano, ad esempio, Ourvita (produzione di vitamine e prodotti per il benessere), Arterex (componenti e prodotti medicali), Fassi (attrezzature per il sollevamento), Ceme (tecnologie di precisione per il controllo dei fluidi), Guala Closures (chiusure speciali per alcolici e bevande), Omnia Technologies (automazione per il settore bevande e farmaceutico) e Piovan (automazione industriale nel segmento delle macchine ausiliari).