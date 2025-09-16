Mangimi: Commissione UE chiede riscontri su semplificazione normativa

La Commissione Curopea ha lanciato un invito a presentare contributi per raccogliere contributi sui lavori in corso volti a semplificare, chiarire e modernizzare diversi aspetti della legislazione dell'Unione Europea in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi. L'esercizio di semplificazione risponde alle richieste dei portatori di interessi e degli Stati membri di ridurre gli oneri amministrativi, migliorare la chiarezza giuridica e aumentare l'efficienza delle procedure normative, garantendo nel contempo un elevato livello di sicurezza alimentare nell'UE e rafforzando la competitività.

Il prossimo "omnibus" sulla sicurezza alimentare presenterà misure volte a semplificare la legislazione in settori quali i prodotti fitosanitari, i biocidi, gli additivi per mangimi, i requisiti di igiene e i controlli ufficiali alle frontiere dell'UE. Questo lavoro rientra nel contributo di ciascun Commissario alla semplificazione della legislazione, come richiesto dalle rispettive lettere di incarico. Fa anche parte del pacchetto di semplificazione trasversale annunciato nella visione della Commissione per l'agricoltura e l'alimentazione. che fissano l'obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi di almeno il 25% per tutte le imprese e di almeno il 35% per le piccole e medie imprese.

Tutte le parti interessate sono invitate a partecipare all'invito a presentare contributi. In particolare, la Commissione accoglie con favore il contributo degli agricoltori, delle imprese del settore alimentare e dei mangimi, delle autorità degli Stati membri, delle Ong e della ricerca e del mondo accademico. L'invito a presentare contributi resterà aperto fino al 14 ottobre.