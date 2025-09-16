Fondo Tai acquisisce Kiwi Immobiliare da Atlas Sgr

Atlas SGR, piattaforma indipendente multiasset di gestione di fondi di investimento alternativi (FIA), comunica che il suo Fondo TAI-Terre Agricole Italiane ha perfezionato l’acquisizione del 100% di Kiwi Immobiliare per un valore complessivo di 24 milioni di euro.

La controparte venditrice è una società agricola appartenente al Gruppo BF, primario operatore internazionale nel settore agricolo e agro-industriale, quotato sul mercato principale di Borsa Italiana. Atlas ha tra i soci anche Aurum (società che è tra i soci di riferimento di BF).

Kiwi Immobiliare detiene un importante terreno agricolo a Cisterna di Latina (LT), dedicato alla coltivazione del kiwi giallo SunGold e attualmente concesso in affitto agrario a un operatore leader del comparto ortofrutticolo italiano.

L’inserimento di Kiwi Immobiliare nel portafoglio del Fondo TAI rappresenta un nuovo passo strategico nello sviluppo di una piattaforma di investimenti a supporto delle filiere agroalimentari nazionali, con l’obiettivo di offrire agli investitori ritorni stabili e sostenibili nel lungo periodo.

L’operazione si colloca nella strategia del Fondo TAI, che punta alla valorizzazione di asset agricoli di qualità e di filiere integrate e innovative a basso impatto ambientale, nonché nella più ampia di Atlas SGR che attraverso il fondo TAI completa la piattaforma proprietaria multiasset con l’ampliamento al settore real estate e agroalimentare.

“Con questa acquisizione -spiega Giulia Bavila, gestore del Fondo Terre Agricole Italiane-rafforziamo ulteriormente la strategia del Fondo TAI, che punta a sostenere il settore agroalimentare italiano attraverso investimenti solidi e orientati al lungo periodo. L’operazione testimonia la nostra capacità di individuare asset agricoli di eccellenza, in grado di coniugare stabilità dei rendimenti per l’investitore e contributo allo sviluppo del territorio”.

Il Fondo Terre Agricole Italiane nasce da una collaborazione tecnica con il Gruppo BF, leader europeo nel settore agricolo e agroindustriale.

Atlas SGR, autorizzata da Banca d’Italia nel settembre 2022, è la Piattaforma Multiasset Indipendente di gestione di Fondi di Investimento Alternativi (FIA) che si distingue per l’ideazione di strategie di investimento innovative in grado di ottimizzare la curva rischio-rendimento per gli Investitori.

L’azionariato e la governance di Atlas SGR beneficiano, da un lato, della presenza di professionisti riuniti nella holding Aurum S.r.l., dall’altro, della presenza nel capitale e nel CdA del Gruppo IBL Banca. L'azionariato è costituito dalla Capogruppo IBL Banca e da: Banca Credito Attivo (BCA Banca), IBL Servicing, IBL Real Estate, partecipate al 100%; Banca di Sconto, partecipata al 70%; Moneytec partecipata al 60%. Fa parte del gruppo anche Credit Factor, partecipata al 50% da BCA Banca.