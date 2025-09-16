Anuga 2025: espositori salgono a circa 8000

Con circa 8000 espositori provenienti da 110 paesi e una superficie espositiva lorda di circa 290.000 m², Anuga 2025 è l'edizione più grande nella storia dell'evento. Dal 4 all'8 ottobre, Colonia tornerà a essere la capitale mondiale dell'industria alimentare e il punto d'incontro per oltre 140mila visitatori professionali provenienti da quasi 200 paesi. Con una quota di visitatori stranieri del 94%, Anuga stabilisce nuovi standard in termini di internazionalità e rilevanza per il settore.

Le partecipazioni nazionali con il maggior numero di espositori provengono da Italia, Spagna, Cina, Germania, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Polonia, Turchia e Stati Uniti. In totale, 174 stand collettivi provenienti da 78 paesi presenteranno i loro prodotti; da soli, i cinque padiglioni più grandi, provenienti da Istanbul, Cina, Italia, Spagna e Stati Uniti, si estendono su una superficie fino a 6.000 metri quadrati.

"Anuga è molto più di una semplice fiera: è un mercato, una fonte di ispirazione e un punto di riferimento per l'industria alimentare globale. Le menti più brillanti del settore si incontrano a Colonia per presentare innovazioni e discutere le tendenze di domani. In questo modo, il futuro dell'alimentazione diventa visibile qui, e allo stesso tempo negoziabile", ha affermato Gerald Böse, presidente e amministratore delegato di Koelnmesse GmbH.

Inoltre, con la sua rinnovata struttura dei padiglioni, Anuga 2025 offre una migliore panoramica e una maggiore vicinanza tra i segmenti correlati. I segmenti strettamente correlati in termini di contenuti vengono raggruppati più strettamente tra loro. In questo modo, la nuova sezione Anuga Alternatives sarà in futuro situata nel Padiglione 1, con accesso diretto alla sezione più grande della fiera, Anuga Fine Food, che tradizionalmente si estende su più padiglioni. Allo stesso tempo, le sezioni di Anuga Meat sono ora raggruppate spazialmente nei padiglioni 6, 7 e 9.

Le innovazioni provenienti da tutto il mondo sono nuovamente al centro dell'attenzione. Il focus della nuova fiera Anuga Alternatives è sui prodotti a base vegetale e coltivati in cellule. Oltre a ciò, il palco Anuga Trend Zone, che presenta i dati di mercato attuali, l'Anuga Taste Innovation Show, che presenta le principali innovazioni di Anuga 2025, e un'area espositiva con oltre 100 start-up, costituiscono il Boulevard of Innovations, un punto di riferimento per tendenze e investimenti nel settore alimentare.

La rete Anuga sta crescendo a livello mondiale: con nove eventi satellite, tra cui Brasile, Cina, India, Giappone, Thailandia e, più recentemente, Italia e Spagna, oltre ad Anuga a Colonia, il portfolio comprende circa 16.000 espositori e 400.000 visitatori professionali.