Anuga organizza il Thaifex dal 26 al 30 maggio in Tailandia

È prevista dal 26 al 30 maggio 2026 all'Impact Muang Thong Thani di Bankok, in Tailandia, Thaifex Anuga 2026 Asia, una delle principali fiere alimentari e delle bevande dell'Asia. Organizzato ogni anno, spin off di Anuga la fiera che si tiene alla Koelnmesse di Colonia dal 4 all'8 ottobre prossimi (leggi notizia EFA News), il Thaifex richiama acquirenti da tutto il Sud-est asiatico, consentendo agli espositori un accesso senza pari a questa regione in rapida crescita.

In fiera sono rappresentati quasi tutti i settori, tra cui bevande, dolciumi, latticini, alimenti pregiati, frutta e verdura, alimenti surgelati, prodotti a base di carne, frutti di mare, nonché prodotti biologici e halal.

Nel 2025, Thaifex Anuga ha accolto oltre 90.000 visitatori provenienti da 143 paesi e ha ospitato oltre 3.200 espositori su 130.000 metri quadrati di spazio espositivo.