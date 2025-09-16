Primo incontro tra Ports of Genoa e Polizia di frontiera

Si è tenuto ieri pomeriggio, presso la sede della Polizia di Frontiera di Genova, il primo incontro istituzionale tra il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli, e il primo dirigente della Polizia di Frontiera Marittima ed Aerea di Genova, Lorenzo Manso.

Il confronto ha posto al centro il tema della sicurezza dei traffici passeggeri e merci, considerato un elemento strategico per lo sviluppo futuro dello scalo e per la crescita dei volumi portuali.

"La collaborazione tra le istituzioni dello Stato rappresenta per noi un valore fondamentale -ha dichiarato il presidente Paroli-. L’incontro di oggi con la Polizia di Frontiera conferma la volontà di lavorare insieme su temi e aree di intervento comuni, che riguardano la sicurezza, la gestione dei flussi e lo sviluppo delle attività portuali".

L’appuntamento si inserisce nel percorso avviato dall’Autorità di Sistema Portuale per rafforzare i rapporti con le istituzioni, con l’obiettivo di consolidare un dialogo continuo basato su collaborazione e fiducia reciproca, a sostegno della crescita e della competitività dei porti di Genova, Savona e Vado Ligure.