Amazon mette tutti i a dieta

Amazon ha stretto una collaborazione con Fay Nutrition, la piattaforma americana dedicata alle cure dietetiche. L'obiettivo è quello di fornire servizi curati da dietisti personalizzati e coperti da assicurazione attraverso la piattaforma sanitaria digitale del gigante dell'e-commerce.

Secondo quanto annunciato dal comunicato ufficiale, "Fay sta collaborando con Amazon per cambiare radicalmente il modo in cui milioni di persone accedono e traggono vantaggio da una migliore alimentazione e da un cambiamento nello stile di vita, unendosi all'Health Benefits Connector di Amazon". Questa collaborazione, prosegue la nota, "riunisce due aziende che condividono il valore fondamentale della 'ossessione per il cliente' per affrontare le crisi sanitarie più urgenti del Paese. Fay sta andando oltre il modello dell'“assistenza ai malati” per costruire un nuovo sistema proattivo, intelligente e alimentato dall’intelligenza artificiale".

Integrandosi direttamente nell'Health Benefits Connector di Amazon, Fay offre assistenza nutrizionale coperta da assicurazione a milioni di persone, nello stesso posto, cioè Amazon, "in cui essi già acquistano generi alimentari e prodotti e servizi relativi alla salute e al benessere".

Perché questa collaborazione è importante? Perché, spiega il comunicato, "troppo spesso le persone non utilizzano i benefici per la salute a loro disposizione: infatti, 1 adulto su 4 non sa nemmeno quali benefici sono a sua disposizione. Ciò significa che milioni di persone perdono cure che potrebbero migliorare o addirittura trasformare la loro salute".



Secondo la nota di Fay "la nutrizione è uno degli strumenti più potenti ma sottoutilizzati per prevenire le malattie croniche, ma l’accesso è stato storicamente limitato e confuso. Questa realtà sta cambiando rapidamente. Ora che il governo federale ha fatto del 'cibo come medicina' una delle massime priorità nazionali, è chiaro che sarà necessario integrare la nutrizione direttamente nel sistema sanitario statunitense per ridurre le malattie croniche".

"Unendoci all'Health Benefits Connector di Amazon -aggiunge la nota- stiamo cambiando le cose. La piattaforma basata sull'intelligenza artificiale di Fay consente alle persone di scoprire facilmente se sono coperte da assicurazione, di trovare il dietologo giusto e di iniziare l'assistenza, spesso a dollari da pagare di tasca propria. Per la prima volta, la nutrizione preventiva viene messa al centro delle decisioni in materia di salute delle persone".

Come funziona? Grazie al Health Benefits Connector di Amazon, i clienti possono ora:

controllare immediatamente la copertura per vedere se il loro piano sanitario fornisce benefici nutrizionali;

iscrivendosi a Fay in pochi clic si trova il dietista più adatto alle proprie esigenze;

iniziare l'assistenza: dalla pianificazione personalizzata dei pasti alla gestione delle condizioni croniche. Tutto supportato dalla piattaforma di intelligenza artificiale di Fay e dalla rete nazionale di 3.500 dietisti.

Guardando avanti, l'adesione ad Amazon Health Benefits Connector "avvicina a un futuro in cui l'assistenza sanitaria sarà proattiva, intelligente e incentrata sulla prevenzione".

"Siamo orgogliosi di ciò che questa collaborazione rappresenta -sostengono da Fay- e ancora più entusiasti di ciò che sblocca: un mondo in cui l'assistenza nutrizionale è facile da accedere come ordinare da Amazon. Il 95% delle persone paga zero dollari di tasca propria" perché, quando si consulta un dietologo tramite Fay, "è probabile che la tua assicurazione ne copra i costi: basta inserire i dati e scoprire i prezzi".