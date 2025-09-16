It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

Palazzo Varignana: consumo acqua ridotto del 54,27%

Azienda bolognese pubblica il suo secondo report di sostenibilità

Sui colli bolognesi, tra oliveti e filari, Palazzo di Varignana racconta un modo di fare ospitalità che parte dal territorio e ci ritorna. Il resort - 150 camere, cinque ristoranti, area wellness, piscine e longevity center - dialoga ogni giorno con Agrivar, l’azienda agricola nata nel 2015 che ha adottato una strategia ambientale integrata che combina agricoltura rigenerativa, recupero di antiche sp...

lml - 53659

EFA News - European Food Agency
Similar