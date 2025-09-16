Barceló Hotel: shopping di lusso a Parigi

Barceló Hotel Group prosegue la propria crescita inaugurando il primo hotel in Francia grazie all’acquisto dell’Evergreen Laurel Hotel di Parigi, un albergo da 338 camere con grande potenziale di riposizionamento, situato nella strategica Levallois-Perret, a nord-ovest della Capitale, con ottimi collegamenti con il centro città. L’hotel sarà gestito con il marchio Occidental Hotels & Resorts, la linea upscale di Barceló Hotel Group, che offre un’ospitalità autentica e su misura, creando un legame unico tra hotel, destinazione ed esperienza di viaggio.

L’operazione è stata conclusa grazie alla collaborazione con la società statunitense Cbre, incaricata in esclusiva della vendita del 100% delle azioni della società proprietaria dell’Evergreen Laurel Hotel. Barceló Hotel Group ha acquistato l’immobile per un importo di 70 milioni di euro, attraverso una transazione formalizzata come share deal, assumendo, quindi, in un’unica operazione la totalità degli attivi e passivi della società.

“L’acquisizione di questo hotel a Parigi rappresenta una tappa molto importante per Barceló Hotel Group, perché segna il nostro ingresso in Francia, una destinazione strategica sia per l’enorme appeal turistico sia per la rilevanza all’interno del mercato europeo", dichiara Raúl González, amministratore delegato Emea di Barceló Hotel Group.

L’Evergreen Laurel Hotel di Parigi si trova a Levallois-Perret, una delle zone residenziali più esclusive della prima cintura urbana di Parigi, al confine con il vivace quartiere Batignolles (XVII arrondissement), noto per le sue boutique, enoteche, ristoranti e l’atmosfera bohemien. I suoi ampi boulevard convergono in Place Charles de Gaulle, punto di partenza degli Champs-Élysées.

Grazie alla posizione, nel distretto d’affari Front de Seine, che ospita 170.000 m² di uffici tra La Défense e Porte Maillot (dove si trova il Palazzo dei Congressi di Parigi), l’hotel gode di una forte richiesta corporate. In un raggio di due chilometri, inoltre, vi sono circa 1 milione di m² di spazi aziendali, che lo rendono un punto strategico per il turismo d’affari.

Parallelamente, l’hotel è attraente anche per il segmento leisure: la linea 3 della metropolitana collega Levallois-Perret in pochi minuti con alcuni dei principali punti di interesse della capitale, come l’Opéra, il quartiere Le Marais, Place de la République o il moderno XI arrondissement.

L’hotel dispone di 338 ampie camere, tra cui 17 suite, una completa offerta MICE con 700 m² di spazi per eventi, dieci sale riunioni con capacità fino a 400 persone, una lounge executive, un ristorante/bar, area fitness, area wellness e 105 posti auto sotterranei videosorvegliati.

Nel 2024, Barceló Hotel Group ha investito circa 400 milioni di euro nell’acquisizione di nuovi hotel, oltre che in progetti di ristrutturazione e riposizionamento. Con questa nuova apertura a Parigi, il Gruppo approda per la prima volta in Francia, come parte del proprio piano di crescita in Europa, dove oggi gestisce 108 hotel in Spagna, Italia, Repubblica Ceca, Bulgaria, Slovenia, Malta, Polonia, Portogallo, Germania e Ungheria.