Giornata Suinicoltura: focus su innovazione mangimistica e benessere animale

Dopo la sessione plenaria della mattina, la Giornata della Suinicoltura (Modena, 15 ottobre 2025 – Rmh Hotel) proseguirà nel pomeriggio con due distinti workshop tematici realizzati in collaborazione rispettivamente con Msd Animal Health e Assalzoo. Per il primo l’inizio è previsto per le ore 14.45, mentre per il secondo i lavori inizieranno alle ore 15.

Gli appuntamenti avranno la durata di un’ora ciascuno e si occuperanno di argomenti di grande attualità e importanza. Il titolo del workshop tenuto da Msd Animal Health è: “Suinicoltura in digitale: è arrivato il momento”. Quello tenuto da Assalzoo è: “Innovazione mangimistica e benessere animale: la chiave per una suinicoltura sicura e di eccellenza”.

“La forte adesione di aziende e professionisti all’edizione 2025 della Giornata della Suinicoltura", afferma Elisabetta Zagnoli, amministratore delegato di Expo Consulting, società organizzatrice dell'intero evento, "ci ha convinti ad ampliare il format per offrire a tutti gli attori della filiera che parteciperanno contenuti, spunti di riflessione, informazioni operative di alto livello”.

“La digitalizzazione è destinata a diventare un pilastro fondamentale all’interno degli allevamenti", chiarisce Francesco Chiarotto, key account manager di Msd Animal Health per l’area Tecnologie per l’identificazione e host del workshop, "e già rappresenta l’unica strada percorribile per garantire sanità e benessere animale, efficienza produttiva, maggiore tutela dell’ambiente e ovviamente redditività per i produttori”.

“Il mangime è molto più di un semplice alimento per i suini", sottolinea Michele Carra, vicepresidente di Assalzoo, host del relativo workshop pomeridiano, "per l'allevatore è un vero e proprio investimento strategico. Grazie all’innovazione che fa ormai parte della nutrizione animale e alla qualità garantita dall’industria mangimistica, possiamo assicurare animali più sani, carni di eccellenza, minori sprechi e una maggiore redditività aziendale. Oggi il mangime rappresenta uno snodo cruciale per la competitività, la sostenibilità e la sicurezza dell’intera filiera suinicola. Puntare su mangimi moderni e sempre più innovativi significa garantire benessere animale, tutela ambientale e prodotti di alta qualità, rafforzando al contempo il valore professionale degli allevatori italiani”.

La partecipazione ai workshop è gratuita e prevede l'iscrizione obbligatoria da effettuarsi entro il 6 ottobre 2025. I posti sono limitati.