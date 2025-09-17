Probios acquisisce maggioranza Bms Organics

Probios compie un nuovo passo nel proprio percorso di crescita. Con l'acquisizione della maggioranza di Bms Organic, il gruppo porta la propria partecipazione dal 30% al 60%, dopo il rilevamento delle prime quote, avvenuto un anno fa (leggi notizia EFA News). L’operazione, realizzata con il supporto di Agreen Capital, azionista di riferimento di Probios, ne "rafforza l’asset industriale, estende il presidio lungo l’intera filiera produttiva e consolida la capacità di offerta di Probios Group sui mercati europeo e internazionale".

Bms, con sede e stabilimenti a Spoleto, è specializzata nella lavorazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari biologici e salutistici: cereali da colazione, semi, legumi, farine senza glutine e frutta secca. Con questa acquisizione rafforziamo ulteriormente la nostra supply chain, con l’obiettivo di presidiare ogni fase del processo produttivo, dalla materia prima al prodotto finito.

Questa operazione si inserisce in un percorso di crescita che negli ultimi mesi ha visto Probios protagonista di cambiamenti importanti, come l’acquisizione di Biotobio (leggi notizia EFA News) e dei cinque marchi storici del biologico italiano (Baule Volante, Fior di Loto, Zer%, La Finestra sul Cielo e Vivibio). "Un cammino che conferma la nostra traiettoria di sviluppo e ci posiziona come riferimento paneuropeo nell’healthy food, con una presenza diretta in oltre 45 Paesi", si legge in una nota di Probios.

“Questa acquisizione rappresenta la naturale evoluzione del nostro piano industriale: un percorso coerente che ci porta a rafforzare la nostra base produttiva e ad ampliare la capacità di rispondere in maniera efficace alle richieste del mercato”, sottolinea Renato Calabrese, amministratore delegato di Probios Group. “Dalla materia prima al prodotto finito, vogliamo presidiare ogni fase della filiera, garantendo continuità, solidità operativa e valore per consumatori e stakeholder”.

"Per noi di Probios", aggiunge la nota aziendale, "questa è una tappa fondamentale, che unisce la nostra esperienza internazionale alla competenza industriale di Bms, creando le condizioni per valorizzare ulteriormente la filiera e rispondere con ancora più forza alle esigenze di consumatori e stakeholder".