Immobiliare. Igd brilla per trasparenza finanziaria e sostenibilità
A Stoccolma ha ricevuto due premi Epra (European public real estate association)
IGD Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. ha ricevuto anche nel 2025, due importanti riconoscimenti internazionali assegnati da EPRA (European Public Real Estate Association) in occasione dell’incontro annuale in corso a Stoccolma. La società è stata premiata con: EPRA BPR Gold Award per il Bilancio Finanziario Consolidato 2024, ottenuto per l’ottavo anno consecutivo; EPRA sBPR Gold Award pe...
Fc - 53678
EFA News - European Food Agency
