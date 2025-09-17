Eataly: ricavi salgono a 333 mln euro nel I° semestre

Eataly chiude il primo semestre 2025 con ricavi consolidati a 333 milioni di euro, un dato in crescita del 4,4% su base annuale. Il debito netto si attesta a circa 165 milioni di euro. Un dato rassicurante, se si tiene conto che la prima metà dell'anno, tipicamente, è quella meno redditizia. Il risultato andrà inoltre valutato alla luce dell'impatto dei dazi Usa, essendo il mercato d'oltreoceano particolarmente strategico per la catena italiana.

Lo scorso agosto, Eataly aveva deliberato un aumento di capitale pari a 75 milioni di euro, da erogarsi per metà entro il 30 novembre 2025 e per l'altra metà entro il 30 giugno 2026. L'operazione è finalizzata a supportare nuovi business come Eataly Caffè e i nuovi canali commerciali. Si presume che tale aumento di capitale sia finalizzato anche al riequilibrio patrimoniale dopo il prestito bancario di 225 milioni di euro ricevuto dalla società nel 2024. Ad oggi il capitale sociale è di 108,6 milioni, pertanto salirà a 183,6 milioni.

In Usa e Canada, i nuovi store di Eataly apriranno a Philadelphia, Toronto e West Palm Beach. Il format Eataly Caffè inaugurerà invece a New York, con un negozio a Lexington Avenue, che si affiancherà a i due già esistenti a Rockfeller Center e a Hudson Yards. Entro fine anno, poi, è previsto il taglio del nastro per lo store dell'aeroporto di Milano-Linate.