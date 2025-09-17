Bofrost: fatturato a 144 mln euro nel I° semestre

Bofrost chiude il primo semestre 2025 con un fatturato pari a 144 milioni di euro. A fare la differenza nelle vendite sono stati gli snack, i primi piatti regionali, i vegetali e i prodotti freschi, che, complessivamente, hanno generato 14 milioni di euro, ovvero quasi il 10% del fatturato totale. Il prodotto più gettonato, comunque, rimane la mozzarella. Balzo in avanti degli integratori che riportano...