Bofrost: fatturato a 144 mln euro nel I° semestre
Tra i punti di forza dell'azienda figura la mozzarella, mentre gli integratori valgono 3,6 mln
Bofrost chiude il primo semestre 2025 con un fatturato pari a 144 milioni di euro. A fare la differenza nelle vendite sono stati gli snack, i primi piatti regionali, i vegetali e i prodotti freschi, che, complessivamente, hanno generato 14 milioni di euro, ovvero quasi il 10% del fatturato totale. Il prodotto più gettonato, comunque, rimane la mozzarella. Balzo in avanti degli integratori che riportano...
