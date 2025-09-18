Despar: al via “Più S-Budget, più risparmi”

Prende il via lunedì 22 settembre la nuova campagna digital cross-screen di Despar dedicata a S-Budget, la linea convenienza dell’Insegna pensata per offrire ai clienti risparmio concreto e qualità, recentemente arrivata nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar di tutta Italia.

Si tratta della prima campagna su scala nazionale per la linea S-Budget, un progetto che nasce dalla sinergia tra i soci del Consorzio Despar Italia e valorizza una best practice presente da anni nei punti vendita di Despar Nord in Veneto, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Lombardia, diventata poi una linea per tutta la rete. S-Budget è oggi una linea nazionale grazie al lavoro congiunto di Despar Italia e dei suoi soci che hanno esteso la linea a tutte le 17 regioni italiane in cui l’Insegna è presente, dando vita a un’offerta orientata alle nuove esigenze di spesa delle famiglie. Il portafoglio di prodotti conta oltre 250 referenze per la spesa quotidiana tra alimentari e non alimentari – pasta, surgelati, latticini, salumi, prodotti per la casa e la persona – capaci di garantire un risparmio medio fino al 30% sul carrello della spesa.

La campagna, on air per tre settimane dal 22 settembre al 12 ottobre, prevede una pianificazione, gestita dall’agenzia media Initiative, geotargetizzata sui principali canali digitali, coinvolgendo le TV connesse, la piattaforma Spotify con audio no skip e banner targetizzati, le home page di numerose testate nazionali e locali online e siti selezionati con diversi formati digitali, tra cui skin e banner. A questo si affianca un’attività di sponsorizzazione su social media, in particolare Facebook e Instagram.

Con il claim “Più S-Budget, più risparmi”, la campagna, ideata dall’agenzia creativa AD 010 srl, intende raccontare i tratti distintivi della linea S-Budget – risparmio, qualità, ampiezza dell’assortimento – costruendo riconoscibilità e fiducia intorno ai prodotti, rafforzando la brand awareness e il ruolo strategico che la linea ricopre nell’offerta Despar per rispondere alle esigenze di più fasce di clientela.

Elemento distintivo della creatività è l’icona del borsellino animato, presente in tutti i materiali della campagna. Un portamonete originale e dinamico, che rappresenta visivamente la filosofia di accessibilità e convenienza che caratterizza la linea S-Budget, nata proprio con l’obiettivo di tutelare il potere d’acquisto delle famiglie, offrendo prodotti ad alta convenienza adatti alla capacità di spesa di tutti i clienti grazie a prezzi più contenuti, ma con tutte le garanzie di qualità del marchio Despar.

“È la prima volta che portiamo in comunicazione S-Budget a livello nazionale, e lo facciamo unendo le forze di tutti i soci del Consorzio Despar Italia in un progetto condiviso che rende ancora più forte ed efficace la comunicazione dei valori e delle peculiarità di questa nuova proposta al cliente", ha commentato Ombretta Putzu, responsabile Marketing e Comunicazione di Despar Italia. "L’estensione della linea S-Budget a tutto il network Despar e questa campagna adv sono il risultato concreto di una sinergia costruita a partire da un’esperienza di successo, la linea S-Budget, che oggi diventa un’opportunità per i nostri clienti che vogliamo raccontare con un messaggio forte e coerente per tutto il territorio nazionale. “Più S-Budget, più risparmi” parla in modo semplice e diretto a un pubblico ampio e trasversale, valorizzando la nostra capacità di offrire in modo continuativo soluzioni accessibili e di qualità, rafforzando il ruolo di Despar come insegna vicina ai bisogni reali e capace di offrire soluzioni affidabili per ogni esigenza di spesa”.