Lavazza: rivoluzione organizzativa

Lavazza Group annuncia un cambio organizzativo che vede l'ingresso di nuove figure chiave a diretto riporto dell'amministratore delegato Antonio Baravalle, volto a rafforzare il proprio posizionamento nel settore e a guidare l'azienda verso nuove sfide di crescita e innovazione. Un nuovo capitolo che, spiega l'azienda, si basa su tre principi chiave. Il primo è lo sviluppo dei Brand, mirando a valorizzarne identità ed heritage in modo coordinato e coerente, rafforzandone posizionamento e presenza sui mercati. Il secondo riguarda l'innovazione dell'esperienza di prodotto, attraverso la ricerca e lo sviluppo continuo di soluzioni e servizi che rispondano alle esigenze dei consumatori, sempre più attenti a qualità e sostenibilità, per una maggiore fidelizzazione ai Brand. Il terzo è la trasformazione digitale di processi e servizi aziendali e la data governance, per rendere l'organizzazione più agile e reattiva all'evoluzione tecnologica.

Un importante ingresso nel Gruppo è quello di Paola Francesca Scarpa, che ricopre il ruolo di Chief Digital Transformation Officer. La nuova Funzione Digital Transformation ha la missione di guidare la trasformazione digitale dell'intero Gruppo, dai processi ai prodotti e servizi, con un focus sull'adozione di tecnologie avanzate come l'AI. Scarpa è laureata in Ingegneria presso il Politecnico di Milano, ha iniziato la sua carriera in consulenza per poi entrare in Vodafone e successivamente in Google dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità e da ultimo quello di Managing Director Client Solutions, Data & Insights. Negli ultimi tre anni ha ricoperto il ruolo di Managing Director & Partner in Boston Consulting Group, dove ha coordinato progetti di digital transformation con particolare focus su strategie data-driven, AI e GenAI.

Carlo Colpo, dal 2016 nel Gruppo Lavazza, assume il ruolo di Chief Marketing Officer, subentrando a Sergio Cravero, che rimane nel Gruppo come consulente strategico dell'amministratore delegato. In precedenza, Colpo ha ricoperto i ruoli di Marketing Communication Director e Brand Home Director. Il nuovo perimetro organizzativo della Funzione Marketing include Brand Home, Brand Away from Home, Marketing Communication, Retailing, Training Center e Business Intelligence & Consumer Insight con il compito di definire e sviluppare la strategia di posizionamento dei brand del Gruppo a livello globale.

Pietro Mazzà è stato nominato Chief Innovation, Sustainability & Institutional Relations Officer, e guida la Funzione Innovation, Sustainability & Institutional Relations. Questa area ha l'obiettivo di accelerare lo sviluppo prodotto, l'innovazione e la sostenibilità, oltre a gestire le relazioni istituzionali e la reputazione aziendale. Precedentemente Mazzà, in azienda dal 2015, ricopriva il ruolo di Regional Director France & Benelux, e General Manager di Lavazza France e di Carte Noire Sas all'interno del Gruppo Lavazza. Questa funzione è ora affidata a Massimo Pepe, precedentemente Regional Director UK & Nordics. Emanuele Pellegrino, in Lavazza da oltre 6 anni, in precedente ruolo come Group Commercial Strategy, Business Development and International Key Accounts Director, assume a sua volta il ruolo di Regional Director UK & Nordics. Mario Cerutti, già Chief Institutional Relations & Sustainability Officer, prosegue la collaborazione dedicandosi alla Fondazione Lavazza in qualità di segretario Generale.