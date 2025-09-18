Ferrero: premio record ai dipendenti

Nuovo record di premi per i dipendenti Ferrero. Con l'accordo siglato con le Organizzazioni Sindacali nazionali e territoriali è stato fissato infatti un Premio Legato agli Obiettivi (Plo), per l’esercizio 2024/2025, pari a importo massimo di euro 2.580,00 lordi, composto dal risultato economico (30% del premio), unico per tutta l'azienda, e dal risultato gestionale (70% del premio) legato all'andamento specifico di ogni stabilimento/area. Lo scorso anno la cifra si era fermata a 2.450 euro.

I premi risultano quindi differenti nelle varie sedi e precisamente: Alba: euro 2.415,40 lordi; Pozzuolo: euro 2.391,32 lordi; Sant’Angelo: euro 2.418,41 lordi; Balvano: euro 2.391,32 lordi; Area vendite: euro 2.340,15 lordi; Staff: euro 2.404,17 lordi

Le somme sopra riportate saranno erogate con le competenze del mese di ottobre 2025, come stabilito dall'Accordo Integrativo Aziendale attualmente in vigore. Inoltre, sarà possibile convertire una parte del Premio Legato agli Obiettivi in servizi alle persone (flexible benefit) tramite l’apposita piattaforma “Ferrero Care”. Tale piattaforma, in evoluzione anno dopo anno, si è arricchita di ulteriori iniziative negli ambiti famiglia, assistenza sanitaria, previdenza complementare, servizi vari e tempo libero.

L'Azienda, per chi decide di convertire una parte di Plo in flexible benefit, versa un contributo aggiuntivo pari al 20% dell'importo scelto, che va ad aggiungersi al Credito Welfare.

In una nota, Ferrero sottolinea "il positivo stato di avanzamento del processo di digitalizzazione, specifico capitolo dell’accordo integrativo aziendale vigente, finalizzato a promuovere una cultura dell’eccellenza volta a migliorare la qualità della vita lavorativa sotto due principali aspetti: da un lato garantire partecipazione, trasparenza ed equità, dall’altro incrementare efficienza ed efficacia dei processi aziendali".

"Di particolare importanza", prosegue la nota, "sono le iniziative di sensibilizzazione e formazione e dei progetti di investimento realizzati per garantire i più elevati standard di sicurezza in tutti gli ambienti di lavoro. I positivi risultati sono stati raggiunti grazie al comune impegno dei responsabili aziendali, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e dei collaboratori tutti.

L’Azienda e le Organizzazioni Sindacali esprimono congiuntamente "piena soddisfazione per i risultati conseguiti, ponendo al centro l’attenzione e la tutela delle Persone, l’importanza dei legami sociali e riconoscendo il ruolo strategico di consolidate e proficue relazioni industriali", conclude la nota di Ferrero.