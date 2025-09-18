Bper: "Piantiamola di inquinare!"

Si è conclusa con numeri in crescita l’edizione 2025 di “Piantiamola di inquinare!”, l’iniziativa di BPER che mira a promuovere la mobilità sostenibile tra i dipendenti, incentivandoli a recarsi in ufficio in bicicletta, a piedi o in monopattino.

Realizzata in collaborazione con la piattaforma Wecity, l’iniziativa ha visto quest’anno 430 dipendenti impegnati nel periodo tra luglio e settembre, per un totale di 61.532 chilometri percorsi e 8,6 tonnellate di CO 2 risparmiate. Un traguardo che equivale all’assorbimento annuale di oltre 1.231 alberi adulti.

Oltre alla misurazione del risparmio di CO 2 , stimato in circa 1 kg per ogni 7 km percorsi, la piattaforma Wecity ha permesso di monitorare in tempo reale le tratte effettuate, certificare i chilometri percorsi e stimolare la partecipazione attraverso classifiche individuali e regionali.

“Il successo di quest’anno è la dimostrazione concreta di come l’impegno collettivo possa tradursi in un beneficio reale per l’ambiente e per la comunità -sottolinea Andrea Merenda, Chief People Officer di BPER-. Iniziative come ‘Piantiamola di inquinare!’ ci aiutano a diffondere una cultura della sostenibilità che parte dal singolo e si riflette sull’intera organizzazione”.

“L'edizione di quest’anno -aggiunge Paolo Ferri, fondatore e ceo di Wecity- mostra come una gamification calata ad hoc sulla realtà aziendale permette di avere un maggior coinvolgimento dei dipendenti e una maggiore riduzione delle emissioni di CO 2 . Andando infatti a premiare la frequenza di utilizzo della bici, invece della sola performance chilometrica, gli utenti sono raddoppiati. Anche dal punto di vista degli spostamenti, la variazione è stata notevole",

I risultati dell’iniziativa si collocano temporalmente all’interno delle iniziative previste in occasione della ventesima edizione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, in programma dal 16 al 22 settembre 2025.