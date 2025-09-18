Popeyes: obiettivo 50 locali in tutta Italia in 3 anni

Gionfriddo (General Manager): "Nostro obiettivo è avere sempre più fornitori italiani".

Popeyes, brand americano di fast food del pollo, ha inaugurato a Roma il suo secondo ristorante in via Nomentana. La catena della Louisiana specializzata in pollo fritto, questa volta ha scelto il centro della capitale come location. Dopo il taglio del nastro nell’aprile scorso al Maximo Shopping Center (il primo in un centro commerciale) "che sta dando ottimi risultati", è stata scelta un'area più centrale, frequentata da studenti e giovani, principale target come clientela.

Come spiegato a EFA News da Davide Gionfriddo General Manager di Popeyes Italia, "le prospettive a Roma sono di una continua crescita, che, del resto ci sta caratterizzando, dal nostro ingresso in Italia, avvenuto nel novembre del 2024. A Roma avremo due nuove aperture entro fine anno e l'obiettivo è arrivare a fine 2026 con almeno una decina di ristoranti nel territorio della capitale. Questo dimostra l'attenzione della marca in una città per noi strategica per lo sviluppo nel Paese".

La "filosofia" di Popeyes, prosegue Gionfriddo, è quella di realizzare il "pollo fritto come si deve: sembra un'ovvietà ma non lo è, fare le cose fatte bene è qualcosa che abbiamo nel Dna. Ci prendiamo tutto il tempo per marinare il nostro pollo (12 ore), tutto il tempo per impanarlo dal momento in cuil cliente ce lo richiede". Quello di Popeyes è un "pollo croccante fuori ma succoso dentro", sottolinea il General Manager. "Il nostro obiettivo è avere sempre più fornitori italiani, sicuramente per noi il pollo è strategico, stiamo lavorando per avere un pollo italiano già nei prossimi mesi, anche qui ci stiamo prendendo tutto il tempo per cercare il miglior fornitore possibile, fare tutti i controlli del caso per assicurare che stiamo dando il pollo migliore ai nostri clienti".

Quanto al prezzo, aggiunge Gionfriddo, "abbiamo un posizionamento assolutamente trasversale, il nostro prodotto di punta costa poco più di 6 euro e con un menù completo, comprensivo di pollo, patatine e bibita (che si può riempire tutte le volte che si vuole), a poco più di 8 euro. E' assolutamente un prezzo per tutti e vogliamo che sia per tutti proprio perché tutti devono provare la bontà del nostro pollo".

Popeyes è nato nel 1972 ad Arabi, sobborgo di New Orleans in Louisiana, grazie ad Al Copeland che voleva creare un’alternativa al pollo fritto tradizionale. Il pollo fritto di Popeyes è caratterizzato da spezie cajun e creole, tipiche della cucina della Louisiana che lo rende assolutamente unico e inconfondibile. Il menu Popeyes a Roma propone una carta principalmente a base di pollo - una proteina che sta crescendo molto tra i i giovani - in cui non mancherà di certo il Chicken Sandwich.

Il nuovo ristorante di via Nomentana impiegherà oltre 25 persone. Popeyes arriva così a creare più di 180 posti di lavoro a Roma e provincia, confermando l’investimento nella Capitale e il suo ruolo strategico nel piano dello sviluppo aziendale, conclude il General Manager Gionfridda. Attualmente nei ristoranti Popeyes Italia lavorano circa 170 persone. Con le aperture previste per entro la fine del 2025 il brand prevede di creare oltre 180 nuovi posti di lavoro, raggiungendo un totale di oltre 350 dipendenti a livello nazionale. L’obiettivo triennale è di superare i 50 ristoranti in tutto il Paese e impiegare più di 1000 persone.