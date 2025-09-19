Gruppo Alì: fatturato sale a oltre 1,4 mld euro (+1,5%) nel 2024

Il Gruppo Alì chiude il bilancio 2024 con un fatturato che si attesta a oltre 1,4 miliardi di euro (+1,5% sull'esercizio precedente). In crescita anche l'Ebitda, che sale a 108 milioni di euro (+1%), mentre in Veneto la quota di mercato si attesta al 18,1%. "La nostra solidità economica e finanziaria è il frutto di un modello che mette al centro le persone e la sostenibilità delle scelte", dichiara il...