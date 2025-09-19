Benessere animale: Commissione UE avvia consultazione pubblica

La Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica per raccogliere contributi sulla revisione della legislazione dell'UE in materia di benessere degli animali negli allevamenti. Gli agricoltori, i cittadini, le imprese, le autorità nazionali e regionali, le Ong e le altre parti interessate sono incoraggiati a condividere le loro opinioni.

La revisione di tale legislazione deriva dalla lettera di incarico al commissario europeo per la Salute e il Benessere degli animali Olivér Várhelyi e si svolgerà nel contesto della visione per l'agricoltura e l'alimentazione adottata lo scorso febbraio, in cui la Commissione si è impegnata a scambiarsi strettamente con gli agricoltori, il settore dell'approvvigionamento alimentare e la società civile sulla questione del benessere degli animali. La Commissione prevede di presentare la sua prima proposta di revisione della legislazione dell'UE verso la fine del prossimo anno.

La presente proposta si baserà su dati concreti e darà seguito alla risposta della Commissione all'iniziativa dei cittadini "Fine dell'età della gabbia". Affronterà inoltre la questione delle norme in materia di benessere degli animali relative ai prodotti importati nell'UE. I lavori della Commissione sulla revisione saranno sostenuti da altre attività di consultazione, quali indagini mirate per le principali parti interessate, nonché contributi scientifici forniti dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa). La consultazione rimarrà aperta fino al 12 dicembre 2025.

"La modernizzazione di alcune delle nostre norme in materia di benessere degli animali è una chiara aspettativa dei nostri cittadini", ha dichiarato il commissario Várhelyi. "Per rispondere a questa richiesta, garantendo nel contempo che gli agricoltori europei rimangano competitivi, chiediamo il parere di tutte le parti interessate sulle norme per il benessere degli animali negli allevamenti. Abbiamo bisogno che tutti intorno al tavolo elaborino soluzioni praticabili e adeguate alle esigenze future sulla base di solidi elementi di prova".