Formica di fuoco, un'app per le segnalazioni

Un’app per raccogliere le segnalazioni geolocalizzate sulla presenza di focolai della “formica di fuoco” nelle varie zone della Sicilia e uno specifico momento di formazione e comunicazione a Siracusa sull'emergenza. Oggi, 19 settembre, nel corso di una riunione periodica nella sede dell’assessorato al Territorio e all’ambiente, a Palermo, è stato fatto il punto sulle prossime iniziative portate avanti dalla Regione Siciliana per contrastare il fenomeno dell’insetto "Solenopsis invicta", la cosiddetta formica di fuoco il cui programma di contrasto ha preso il via a giugno scorso stante la piena emergenza della provincia di SIracusa (leggi notizia EFA News).

L'Istituto zooprofilattico della Sicilia che cura la parte informativa sanitaria del piano, diffonderà una nota informativa alle aziende sanitarie provinciali di tutta l'Isola sui possibili casi di punture da formica di fuoco sulle persone, allertando anche i servizi veterinari. Il piano in fase di attuazione è stato predisposto dall’assessorato regionale del Territorio e dell’ambiente, in collaborazione con ministero dell'Ambiente, Università di Catania, Istituto zooprofilattico, Corpo forestale, dipartimento regionale Agricoltura, con il coordinamento del commissario straordinario per l'emergenza, Luca Ferlito.

"Fin dall’inizio abbiamo compreso il rischio che la formica di fuoco rappresenta per il nostro territorio -commenta l’assessore regionale al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino-. Continuiamo costantemente a seguire la situazione intervenendo su tutti i fronti per contrastare questa emergenza".

"Come abbiamo evidenziato anche nel corso della riunione operativa di oggi -aggiunge l'assessore- siamo perfettamente al passo con il cronoprogramma che è stato concordato e finanziato dal ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica. Da mesi stiamo portando avanti le azioni di contrasto pianificate e possiamo dire che l'eradicazione nel Siracusano sta funzionando".



