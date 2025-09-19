Do you want to access to this and other private contents?
Danone ha detto stop: ritira l'offerta per Lifeway
Niente kefir Usa per la società francese, stufa dei "tira e molla" della famiglia Smolyansky
Danone ha detto stop. Dopo mesi di tira e molla, la multinazionale francese ha ufficialmente ritirato la sua proposta di acquisizione di Lifeway Foods, attore nel mercato statunitense del kefir e delle bevande probiotiche, uno dei principali fornitori statunitensi di kefir e prodotti probiotici fermentati guidato dalla ceo Julie Smolyansky. Rimandato, dunque, lo sbarco nel mondo del super yogurt...
Fc - 53751
EFA News - European Food Agency
