Genova capitale della mixology

Genova si prepara a diventare la capitale italiana della mixology: dal 23 al 28 settembre torna, infatti, la Genova Cocktail Week, una settimana interamente dedicata alla cultura del bere di qualità, al racconto dei brand e all’energia dei locali di Rete Contatto Genova e Confcommercio Genova che animano la città.

Un progetto sviluppato e organizzato da Rete Contatto Genova e supportato da Camera di Commercio di Genova, FIPE - Confcommercio Genova, con main sponsor Timossi beverage & food solution. Il tema di quest’anno sarà: “Il mondo a Genova-Il giro del mondo/porti”, un viaggio che parte dai bar e approda al cuore della città, tra spezie, suoni e contaminazioni culturali che da sempre caratterizzano il porto ligure.

Ogni locale proporrà anche signature analcolici, per garantire che la manifestazione sia un viaggio adatto a tutti i gusti e tutti i palati. Tra i protagonisti della Genova Cocktail Week 2025: Campari, Martini, Pernod Ricard, Coloniale Group, Diageo, insieme ai tanti locali del centro storico.

La settimana prenderà il via con gli AperiRolli, l’appuntamento con i Palazzi dei Rolli, la musica e la mixology in calendario domani sera, sabato 20 settembre, in via Garibaldi.

“Siamo particolarmente soddisfatti di poter affiancare un evento come la Genova Cocktail Week, che promuove il bere consapevole e responsabile, in linea con la filosofia di Fipe Confcommercio. -evidenzia Alessandro Cavo, presidente Confcommercio Genova-. Iniziative di questo genere dimostrano ancora una volta come i nostri imprenditori sappiano essere l’anima della città, capaci di coniugare qualità, cultura e accoglienza, contribuendo a rendere Genova sempre più attrattiva e viva”.

“Grazie alla cocktail week i locali e i professionisti genovesi aderenti a Genova Gourmet Bartender animeranno la settimana del nautico con un programma incentrato sulla qualità dei prodotti e il bere responsabile, pensata per accompagnare gli espositori e visitatori nelle loro serate ‘fuori salone’”, aggiunge Maurizio Caviglia, segretario generale della Camera di Commercio di Genova.

Grazie al Diario di Bordo, acquistabile su www.contattogenova.it, i partecipanti potranno vivere l’esperienza come un vero itinerario: ogni tappa vale un visto, ogni visto un ricordo. Il diario dà diritto al bicchiere ufficiale della manifestazione e a vantaggi esclusivi per l’evento finale del 28 settembre al MOG - Mercato Orientale Genova. Durante la settimana, i cocktail bar genovesi ospiteranno eventi speciali, masterclass, guest shift e serate a tema: ogni locale diventerà un porto da scoprire, con drink list dedicate ai brand partner e proposte che uniscono tradizione e innovazione.

“Questo evento -sottolinea Alessandra Rouabhi presidente di Rete Contatto Genova- nasce dalla necessità di porre l’attenzione sul mondo della miscelazione genovese e di come questo si leghi ad un’economia della notte di qualità, consapevole e responsabile. Siamo molto soddisfatti di aver presentato al pubblico almeno una proposta alcol-free per ogni tappa di questo viaggio intorno al mondo affinché la manifestazione possa essere accessibile a tutti e soprattutto inclusiva.

Il viaggio culminerà domenica 28 settembre al MOG - Mercato Orientale di Genova, trasformato in un grande “porto delle spezie”: 12 postazioni dedicate ai brand e ai locali coinvolti, degustazioni, masterclass, talk e intrattenimento. Con il biglietto degustazione il pubblico avrà diritto ad accedere a tre degustazioni (alcoliche e/o analcoliche) mentre chi avrà già acquistato il Diario di Bordo potrà accedervi a condizioni agevolate.