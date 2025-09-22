Marlene, 30 anni da diva

Il brand che da 30 anni è espressione dei capolavori della natura lancia il concorso “Marlene festeggia 30 anni”, invitando consumatori e appassionati a unirsi alle celebrazioni di questo importante anniversario. Il concorso, attivo fino al 15 novembre, sarà un’occasione per lasciarsi ispirare da Marlene e dal suo rapporto con la natura e con il territorio, per dare vita a opere d’arte che raccontino, in molteplici linguaggi espressivi, lo sfaccettato mondo che si dispiega dietro a una mela.

Dall’arte alla cucina, dalla letteratura alla musica, il concorso sarà un vero tributo alla ricchezza della natura e al piacere unico di Marlene, oltre ad offrire un momento speciale per esprimere la propria vena artistica e provare a vincere uno degli esclusivi premi in palio.

Quando si parla di Marlene non si parla solo di una mela, ma di una storia fatta di natura, passione e persone. Ogni varietà è il risultato di un incontro perfetto tra il clima alpino e il sole del Mediterraneo, un connubio che solo in Alto Adige riesce ad avverarsi. Da questo territorio straordinario nascono infatti mele di altissima qualità che portano in tavola l’impegno degli oltre 4.000 agricoltori del Consorzio VOG che 365 giorni all’anno si prendono cura dei meleti. Marlene® è un brand che non racconta solo il sapore unico delle sue varietà, ma si fa da sempre portavoce di un ricco universo valoriale intorno al prodotto.

Un approccio in perfetta sintonia con lo spirito del concorso che mira proprio a stimolare i consumatori a scovare tutto ciò che Marlene custodisce, sollecitando ad approfondire temi come: l’origine; l’alternarsi armonico delle stagioni; l’assortimento varietale; la sostenibilità; l’aspetto nutrizionale; ma anche i personali ricordi e le emozioni legate al brand e il suo legame con il territorio. L’opera ideale sarà dunque quella che riuscirà a rendere visibile l’invisibile, che farà spazio ai dettagli per mettere al centro l’essenziale.

“Il trentesimo anniversario è un traguardo significativo, che abbiamo scelto di celebrare mettendo ancora una volta al centro il consumatore -commenta Hannes Tauber, Responsabile marketing del Consorzio VOG-. Con questo concorso, vogliamo dare spazio alla creatività del pubblico, invitandolo a diventare protagonista di un viaggio che va oltre il gusto, per esplorare la ricchezza del mondo che si cela dietro a una mela. In palio, esperienze speciali in Alto Adige, là dove nascono le mele Marlene, per scoprire dal vivo la Figlia delle Alpi, conoscere le persone che la rendono viva con passione e dedizione e vivere momenti irripetibili, come l’incontro con lo chef Norbert Niederkofler – VOG, con il suo marchio Marlene, è in grado di offrire la mela giusta per ogni esigenza, 12 mesi l’anno: è un impegno che desideriamo accompagnare con iniziative capaci di coinvolgere, ispirare e raccontare in modo autentico tutto ciò che il brand rappresenta”.

Come partecipare e premi in palio

Partecipare al concorso è semplice: basta registrarsi sul sito 30.marlene.it, scegliere una delle quattro categorie, letteratura, musica, arte, cucina, e caricare la propria opera d’arte ispirata ai 30 anni di Marlene, al significato e ai valori che questo traguardo porta con sé. I contenuti saranno raccolti in una galleria online e valutati da una giuria di esperti che selezionerà i vincitori.

In palio esperienze esclusive che celebrano e raccontano l’anima autentica del territorio Marlene® con soggiorni in masi Gallo Rosso dove i vincitori potranno vivere da vicino e immergersi nello stile di vita delle persone che ogni giorno coltivano le mele Marlene® con cura e amore per la propria terra. L’opera che più di tutti conquisterà la giuria sarà infatti premiata con una vacanza di trenta giorni in Alto Adige, da poter usufruire nel corso di cinque anni. I vincitori delle singole categorie riceveranno una voucher vacanza di una settimana in Alto Adige, a cui si aggiungerà per il vincitore della categoria culinaria la straordinaria possibilità di realizzare uno stage con lo chef tristellato e Stella Verde per la sostenibilità Norbert Niederkofler presso l’Atelier Moessmer Norbert Niederkofler. Un’esperienza unica dietro ai fornelli di una cucina tre stelle Michelin che solo Marlene ha il privilegio di offrire.

La campagna sarà supportata nei punti vendita attraverso un packaging speciale che invita alla partecipazione, materiali dedicati al concorso e promozioni pensate per coinvolgere i consumatori direttamente durante l’acquisto.