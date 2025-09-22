Truffa dei pascoli: multa da 23 mila euro
Un imprenditore agricolo avrebbe intascato illecitamente fondi Ue Pac: condannato dalla Corte dei conti
Il caso si aggiunge a quello a alogo dell’86enne di Magnacavallo, la sempre in provincia di Mantova. Dalle indagini è emerso che fra gli 88 destinatari degli accertamenti c’era anche il 75enne di Gazzuolo il quale nell’arco di tre anni ha percepito poco più di 103mila euro.
Secondo l’ipotesi accusatoria, come emerso nel dispositivo della Corte dei Conti, "i contributi comunitari erano stati percepiti attraverso la presentazione di documenti ideologicalmente falsi". Nel corso delle indagini preliminari, la guardia di finanza aveva racccolto informazioni dagli allevatori indicati nelle domande di contributo. Come è spiegato nella sentenza della Corte dei Conti, gli allevatori "avevano dichiarato di non aver mai pascolato gli animali dell’impresa del 75enne di Gazzuolo sui terreni indicati e di non conoscere il 75enne". Per questi motivi, l’imprenditore agricolo (o presunto tale) è stato condannato a pagare oltre 23mila euro
