Coca Cola Sud Africa licenzia 600 dipendenti?





"La FAWU rifiuta i tagli di posti di lavoro alla CocaCola Beverages SA (CCBSA)". È intitolato cosi il comunicato del sindacato Food and Allied Workers’ (FAWU) di Johannesburg, in Sud Africa, che "condanna fermamente la Coca Cola Beverages South Africa (CCBSA) per gli scioccanti tagli di posti di lavoro che comporteranno la perdita di oltre 600 dipendenti della Coca Cola Beverages South Africa (CCBSA) qualora l'azienda andasse avanti con l'intenzione di ristrutturare le proprie attività"

Coca-Cola Beverages South Africa, infatti, avrebbe in programma di licenziare una parte consistente della forza lavoro dello stabilimento sudafricano: c'è chi parla addirittura di 680 dipendenti a rischio. oltre 600 dipendenti.

CCBSA fa parte di Coca-Cola Beverages Africa, ottavo partner di imbottigliamento Coca-Cola al mondo per fatturato. Se verranno confermati, i tagli proposti sarebbero un altro duro colpo per il Sudafrica: anche altre aziende, tra cui Ford Motor South Africa, Glencore, ArcelorMittal South Africa e Goodyear South Africa, hanno recentemente annunciato piani di riduzione del personale.

Coca Cola conferma, da parte sua, che sono in corso consultazioni con il sindacato e non è stata presa alcuna decisione definitiva. Il sindacato e l'azienda hanno tenuto il loro primo incontro di consultazione il 19 settembre 2025 per affrontare le proposte di ristrutturazione della CCBSA.