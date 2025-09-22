Obicà ha comprato all'asta Burgez

È stato svelato il nome dell'acquirente che,a fine agosto s è aggiudicato all'asta Burgez, la catena di smash burger in liquidazione giudiziale (leggi notizia EFA News). Si tratta di Obicà Mozzarella Bar, il gruppo food della famiglia Scudieri. L'operazione è avvenuta tramite la società titolare del marchio Mercato srl con un’offerta pari a 1,3 milioni di euro. In base all’aggiudicazione, Mercato srl subentrerà nei marchi e negli 11 punti vendita attivi: 7 a Milano, 1 a Roma, 1 a Torino, 1 a Verona e 1 a Bologna. Il brand di Obicà subentra anche negli uffici in locazione a Milano e alle relative attrezzature. Il trasferimento della proprietà non è ancora formalizzato poiché è parte di una procedura concorsuale: per questo restano da completare alcuni passaggi tra cui, inesprimibile, l’incontro con i creditori per l’esame dello stato passivo previsto il 15 ottobre davanti al giudice delegato.

Obicà ha chiuso il 2024 con ricavi a 38 milioni di euro, in calo del 2,8% rispetto a 39,3 milioni del 2023. Una flessione dovuta alla chiusura del ristorante di Flatiron a New York e a quella di Serravalle Scrivia (AL) riaperto poi nel 2025. Attualmente circa un terzo del fatturato proviene dall’estero, dove l’insegna opera con 5 punti vendita diretti e 8 in franchising: altre aperture sono previste in Francia e Turchia nel 2025. Negli Stati Uniti resta operativa la sede di Madison a New York, e c'è prudenza su nuove aperture in America.

Resta ancora da capire esattamente cosa ne sarà dei dipendenti di Burgez. Gli esperti del settore, inoltte, guardano al futuro del gruppo della famiglia Scudieri, curiosi di capire come un marcho come Obicà intenda sviluppare un’insegna cone quella di Burgez con caratteristiche molto diverse, sia per tipo di prodotto che per dimensioni dei locali. Di fatto, l'acquisizione segna per Obicà il passsaggio dalla mozzarella gourmet agli hamburger del “fast food più irriverente del mondo”. La catena di locali, controllata da Scudieri è infatti caratterizzata da menu con ingrediente principale le mozzarella di bufala campana Dop, base per pizze e primi piatti.