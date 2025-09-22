Pallini celebra la Negroni Week e partecipa al Capalbio Film Festival

Pallini, distilleria romana che quest’anno ha tagliato il traguardo dei 150 anni di attività, è protagonista di due importanti appuntamenti a fine settembre. Si comincia con la Negroni Week, da lunedì 22 a domenica 28, dove si potranno gustare varianti di questo drink a base del pluripremiato No.3 London Dry Gin in numerosi cocktail bar italiani, e si prosegue con il Capalbio Film Festival (da giovedì 25 a domenica 28 dello stesso mese), rassegna cinematografica durante la quale sarà proiettato il cortometraggio "La storia di un’impresa Formidabile", voluto e realizzato da Pallini in omaggio al liquorista Armando Bomba, ideatore di Amaro Formidabile.

Dal 22 al 28 settembre, in oltre 40 locali del Belpaese, appassionati di mixology e semplici curiosi potranno degustare speciali varianti del Negroni realizzate con No.3 London Dry Gin, distribuito in Italia proprio da Pallini. Considerato il cocktail italiano più famoso al mondo, il Negroni nacque a Firenze nel 1919 dall’intuizione del conte Camillo Negroni, che chiese di rinforzare il suo Americano (il suo drink preferito) con il gin al posto del seltz. Da allora, la sua formula – gin, vermouth dolce e bitter in parti uguali – è diventata un classico senza tempo. Per ottenere il bilanciamento ideale, No.3 Gin, con il suo equilibrio di agrumi e spezie, è perfetto per accentuare il sapore audace e dolce-amaro del Negroni.

Tra i locali coinvolti, al Sud Italia: La Congrega di Modugno (Bari), Cappuccino di Ischia, I Corrieri Cocktail Bar e Goccio di Palermo, Feel Spirits&More di Catanzaro. Passando al Centro: B24, La Zanzara, Terrazza Monti, Tacito, Magnebevo e Sto a Ostiense di Roma. Al Nord, infine: Gineria Lo-ju Lambrate e Baobar di Milano, Cafè Van Gogh di Finale Ligure, Why Not Cafè di Marchirolo (Varese), Discovery Pub di Paderno Dugnano (Milano).

Premiato a livello internazionale, No.3 Gin nasce nel cuore di Londra al civico 3 di St. James Street, sede di Berry Bros. & Rudd, storico mercante di vini e spiriti della Corona Britannica. La bottiglia verde smeraldo, con l’iconica chiave in rilievo, richiama proprio le origini londinesi del marchio e ne racconta il prestigio, riconosciuto anche dal conferimento della Royal Warrant.

Sempre alla fine del mese, dal 25 al 28 settembre, si accendono i riflettori su Pallini anche grazie al Capalbio Film Festival: rassegna cinematografica ideata dalla Fondazione Capalbio come parte del suo obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale, paesaggistico e sociale del territorio maremmano. Nella serata di sabato 27 settembre presso il Nuovo Cinema Tirreno e di domenica 28 settembre presso la Locanda Rossa, verrà proiettato il cortometraggio "La storia di un’impresa Formidabile".

Diretto da Giovanni Stella, con la sceneggiatura di Giacomo Ciarrapico e il voice over di Francesco Pannofino, il corto racconta la storia del maestro liquorista romano Armando Bomba e della sua creazione, Amaro Formidabile, marchio acquisito dall’azienda romana nel 2022. L’opera è un omaggio a questa idea visionaria nata in un laboratorio artigianale del quartiere San Basilio di Roma e sviluppata con un approccio sensoriale unico, capace di coniugare botaniche diverse tra loro con richiami all’arte della profumeria. Il risultato è un amaro naturale, frutto di 14 botaniche, che ha conquistato diversi riconoscimenti internazionali come la Gran Medaglia d’Oro come Amaro rivelazione dell’anno nel 2024, oltre ai palati più raffinati nei migliori cocktail bar di tutto il mondo.