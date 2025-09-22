Scompare a 68 anni Pietro Toso

La famiglia Toso, insieme a tutta l’azienda, annuncia "con grande dolore" la scomparsa di Pietro Toso, consigliere e direttore amministrativo della società, avvenuta nella giornata di ieri. 68 anni, Pietro Toso era entrato in azienda alla fine degli anni ’70, affiancando il fratello Gianfranco e il cugino Massimo, quarta generazione della famiglia Toso. "Con il suo lavoro ha contribuito in modo determinante alla crescita e allo sviluppo dell’azienda sia in Italia sia all’estero. La sua passione e l’instancabile dedizione al lavoro restano un’eredità preziosa, già raccolta dalla figlia Chiara, oggi attiva in azienda, e tramandata anche a Roberta e Andrea", si legge in una nota di Cantine Toso.

"La società esprime la propria vicinanza alla famiglia e alla moglie Paola in questo momento di grande dolore e si unisce al lutto di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare con lui", conclude la nota. I funerali avranno luogo domani alle 16 a Santo Stefano Belbo, nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, dove questa sera alle ore 20 sarà recitato il Santo Rosario.