Agea, 35 milioni per la siccità in Sicilia

Agea comunica che a partire da domani, 23 settembre, si potrà presentare la domanda per il sostegno relativo alla Misura 23, vale a dire il “Sostegno alle imprese delle Regione Sicilia colpite da siccità per le coltivazioni ad Agrumi, Mandorlo, Pistacchio e Olivo”.

Con questo bando la Regione Sicilia dà attuazione, per l’anno 2025, agli interventi di sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti da calamità naturali, per l’aiuto alle aziende che hanno subito danni per effetto della siccità verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Le risorse disponibili vengono concentrate sui soggetti maggiormente colpiti dalle calamità naturali sulla base di criteri oggettivi: la perdita deve essere pari almeno al 30% del potenziale produttivo quale conseguenza di una calamità naturale formalmente riconosciuta.

La misura prevede una dotazione finanziaria pari a 35 milioni di euro e la modalità di richiesta è la compilazione della domanda automatica. L’Organismo Pagatore AGEA rende infatti disponibile al richiedente una "domanda di aiuto automatica" precompilata, con le informazioni acquisite dal Fascicolo Aziendale e comprese nello strato informativo grafico trasmesso dalla Regione Sicilia.

Agea evidenzia che grazie al piano colturale grafico validato nel SIAN, i rispettivi appezzamenti vengono classificati automaticamente all'aiuto essendo già applicate le verifiche di monitoraggio continuo del sistema AMS (Area monitoring system). Un modello di controllo dell'ammissibilità al ristoro "predeterminato" a livello di ciascun agricoltore-beneficiario.

Una semplificazione amministrativa che Agea ha messo a disposizione di tutti gli agricoltori e agli operatori del settore per finalità più volte sollecitate dalla filiera: velocizzazione, correttezza e fruibilità dei procedimenti amministrativi. Infatti, questa metodologia di semplificazione permetterà di elargire i pagamenti entro 30 giorni dalla chiusura della scadenza della presentazione delle domande automatiche. È questa la vera semplificazione e Agea l’ha messa in campo grazie allo sviluppo di nuove tecnologie realizzate dal 2024.