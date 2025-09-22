It does not receive public funding
CLARA MOSCHINI

Casoni distributore di Sir James 101 in Italia e Regno Unito

Con la partnership l'azienda spirit conferma la presenza nel settore cocktail analcolici RTD (ready to drink

Casoni Fabbricazione Liquori, storica realtà italiana nel settore dei liquori e distillati, annuncia la distribuzione esclusiva in Italia della linea Sir. James 101, brand internazionale di cocktail analcolici RTD (ready to drink) già apprezzato nei principali mercati europei. Con questa partnership, l’azienda conferma la propria vocazione all’innovazione e la capacità di intercettare i nuovi trend...

EFA News - European Food Agency
