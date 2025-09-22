Comunicazione. Nuovo advisor per Illva Saronno

Illva Saronno Holding, gruppo internazionale leader nel settore delle bevande alcoliche, dei vini, dei gelati e dei prodotti da forno - celebre in tutto il mondo per brand iconici come Disaronno ha scelto Barabino & Partners come advisor per la comunicazione corporate.

Guidata dall’amministratore delegato Marco Ferrari, Illva Saronno holding è un’eccellenza italiana con un fatturato annuo di 360 milioni di euro, un organico di 800 dipendenti e il controllo di 31 società operative tra Italia e estero, con una presenza consolidata in oltre 160 Paesi.

L’obiettivo condiviso è quello di garantire una strategia di comunicazione integrata, costante e in linea con l’identità, la visione e i valori della multinazionale italiana in continua espansione.