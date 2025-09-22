Bayer, la rivoluzione del mais
Italia apripista mondiale con Preceon Smart Corn System
Una rivoluzione nella coltivazione del mais. E’ Preceon Smart Corn System, un innovativo sistema per la coltura del mais lanciato da Bayer, e presentato a Pozzoleone, in provincia di Vicenza, dove è stato seminato in un’azienda locale. Si tratta di una delle oltre 350 aziende agricole italiane che lo stanno provando in campo.
Sì, perchè l'Italia è stata scelta, a livello globale, per testare le performance come trinciato di questa genetica innovativa per il mais, ed è uno dei primi Paesi nello sviluppo e nella commercializzazione di questa nuova tecnologia.
Preceon rappresenta un cambio di paradigma. Non è solo un seme, ma un sistema intelligente che risponde alle esigenze di un’agricoltura moderna e resiliente, con risultati concreti: maggiore resistenza agli eventi climatici estremi, incremento della produttività e qualità nutritiva superiore.
Infine, la gestione delle colture con piattaforme digitali è stata al centro dell’intervento di Enrico Bighi, specialista di Precision Farming. Un esempio è FieldView, soluzione digitale di Bayer che permette di pianificare e di monitorare le fasi della coltura coi dati rilevati in campo.
Nel video le interviste con Greta Pignata, Communication & Regenerative Agricolture Expert Bayer Crop Science Italia, Alessandro Catellani, dell'Università Cattolica di Piacenza, e con Endri Dalla Via, Dallas Farm Società Agricola.
Guarda il video:
EFA News - European Food Agency