Made in Italy: all'orizzonte un'alleanza pubblico-privato a supporto delle Pmi

Prende ufficialmente il via il progetto IP Education Plan – Tutela IP e Internazionalizzazione, un ambizioso piano di formazione volto a rafforzare le competenze delle Piccole e Medie Imprese italiane nel delicato ambito della protezione della proprietà intellettuale (IP) sui mercati internazionali.

L'iniziativa nasce da una collaborazione sinergica tra soggetti pubblici e privati - ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci), Ice-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (Agenzia Ice), il ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), il ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), Guardia di Finanza, Amazon e Confindustria - e si propone di fornire strumenti e conoscenze fondamentali per affrontare le sfide della globalizzazione e tutelare l'eccellenza del Made in Italy nel mondo.

L'IP Education Plan è un percorso formativo articolato in otto webinar a cadenza mensile, in lingua italiana. Ogni appuntamento sarà focalizzato su un mercato strategico per le Pmi esportatrici, quali Brasile, Emirati Arabi Uniti, Giappone, India, Regno Unito, Stati Uniti d’America, Turchia e Unione Europea. L'approccio sarà concreto e di taglio giuridico, arricchito dalla partecipazione di esperti del settore e dalle testimonianze dirette di imprese. Le tematiche affrontate spazieranno dalla tutela della proprietà industriale alla lotta alla contraffazione, dalle caratteristiche principali di selezionati mercati esteri agli strumenti disponibili per potervi accedere in sicurezza.

Il progetto presentato oggi pomeriggio a Roma, a partire dalle ore 15.00 presso la sede dell’Agenzia Ice, vede la presenza di tutti i partner dell’iniziativa, associazioni di categoria e imprese. L’evento prosegue nella giornata di domani, 23 settembre, con la prima sessione formativa on-line, dalle 14.30 alle 16:30 dedicata alla tutela dell’IP all’interno dell’Unione Europea.

La partecipazione a questo percorso è cruciale per le aziende che intendono acquisire competenze strategiche per proteggere i propri prodotti e il proprio brand in un contesto globale sempre più competitivo. Gli incontri permetteranno di approfondire gli aspetti normativi specifici di ogni mercato, identificare gli strumenti di assistenza disponibili e intraprendere azioni efficaci per sfruttare le opportunità legate all’internazionalizzazione.

Il progetto si avvale della guida di una vasta rete di esperti provenienti dalle principali istituzioni di riferimento nel campo della tutela IP: l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Uibm), l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf), l'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale (Euipo), Guardia di Finanza e Amazon.

L’iniziativa potrà inoltre contare sul supporto della rete estera della Farnesina e dell’Ice anche con i suoi uffici e desk all’estero, degli esperti agricoli e gli esperti della Guardia di Finanza presso le Ambasciate. Questo ampio partenariato mira a offrire una visione completa e integrata delle opportunità e dei rischi legati all'IP e all'internazionalizzazione, con l'obiettivo finale di una efficace tutela del Made in Italy nel mondo.