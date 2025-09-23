Nestlé Professional inventa un nuovo rituale della pausa caffè

Da oggi le iconiche bevande Starbucks – dall’espresso al Caramel Macchiato, passando per le creazioni stagionali – sono disponibili presso il Bistrot degli uffici Dentsu a Milano, grazie al programma “We Proudly Serve Starbucks Coffee”, distribuito in esclusiva da Nestlé Professional e reso possibile dalla collaborazione con Pellegrini S.p.A., storico operatore italiano della ristorazione. Il Dentsu Bistrot, spazio interno agli uffici e fulcro di idee e networking per professionisti della comunicazione e ospiti internazionali, diventa così uno dei luoghi in Italia dove vivere l’esperienza We Proudly Serve Starbucks Coffee: un ambiente in cui l’aroma del caffè accompagna la quotidiana ricerca di ispirazioneLa soluzione servita di We Proudly Serve Starbucks Coffee porta all’interno dei bar di aziende, università, hotel, cliniche l’intero menu Starbucks, offrendo ai consumatori:·le iconiche miscele di caffè Starbucks, con diversi profili di tostatura, capaci di soddisfare ogni gusto.·un’ampia varietà di ricette, sia calde che fredde, riconosciute e apprezzate in tutto il mondo ·Un’esperienza di consumo premium grazie al servizio impeccabile di baristi attentamente formati ed innovativa grazie alle speciali ricette stagionali.

Scegliendo la soluzione We Proudly Serve Starbucks Coffe più adatta alle proprie esigenze, aziende, università, hotel e cliniche sanitarie:·possono avvalersi della coffee expertise Starbucks, condivisa attraverso training dedicati al personale·arricchire la caffetteria con ricette in grado di ampliare le occasioni di consumo durante la giornata·intercettare i gusti di differenti generazioni di consumatori grazie ad un’offerta diversificata ed un brand tra i più amati al mondo.

“Con We Proudly Serve Starbucks Coffee permettiamo ai consumatori di ritrovare la qualità che amano negli ambienti che frequentano quotidianamente, contribuendo a elevare la pausa caffè in contesti sempre nuovi. Crediamo sia un’opportunità per i nostri clienti di ripensare il concetto di caffetteria all’interno dei propri spazi – dagli uffici alle università, dagli hotel alle cliniche private – offrendo a dipendenti, studenti e ospiti un’esperienza premium e distintiva, arricchita da una selezione iconica di bevande firmate Starbucks. Rivolgo un ringraziamento speciale a Pellegrini S.p.A. per la collaborazione, che unisce l’eccellenza del brand Starbucks all’esperienza di 60 anni di Pellegrini nella ristorazione collettiva”, afferma Paolo Pisano, Marketing Manager Nescafé & Starbucks Out of Home.

“Siamo lieti di aver collaborato con Nestlé Professional per portare la prima caffetteria We Proudly Serve Starbucks Coffee all’interno di un’azienda in Italia", commenta Tea Della Pergola, direttore marketing di Pellegrini, "un traguardo che testimonia la nostra costante attenzione all’innovazione, alla qualità e al benessere delle persone nei contesti lavorativi. L’obiettivo è di portare un’esperienza di caffetteria premium negli spazi di lavoro, offrendo ai collaboratori la qualità iconica di Starbucks in un ambiente pensato per la pausa, l’incontro e la condivisione. La Pellegrini intende esplorare nuovi territori e proporre formati sempre più innovativi, capaci di valorizzare la pausa in azienda. I pilastri del progetto sono chiari: attenzione alle persone, passione per il servizio, formazione continua del personale, qualità della proposta e capacità di innovare”.