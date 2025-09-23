Avicolo. Fine aviaria, riaperto mercato Ue a pollo e tacchino dal Brasile

L'Unione Europea ha annunciato la riapertura del mercato europeo per la carne di pollo e tacchino prodotta in Brasile. Le esportazioni erano sospese da maggio, a seguito della conferma di un focolaio isolato di influenza aviaria ad alta patogenicità (Hpai) nel Rio Grande do Sul.

Il regolamento europeo, pubblicato ieri, entra in vigore oggi, ma autorizza già l'ingresso di prodotti brasiliani con data di produzione a partire dal 18 settembre. La misura è stata il risultato dei negoziati condotti dal ministro brasiliano dell'Agricoltura e dell'Allevamento Carlos Fávaro, con il commissario europeo per la Salute e il Benessere degli Animali Olivér Várhelyi, lo scorso 4 settembre.

La ripresa dell'export di pollo e tacchino dal Brasile sarà graduale.

Tutto il territorio brasiliano, eccetto il Rio Grande do Sul, sarà autorizzato all'esportazione con data di produzione a partire dal 18 settembre. Rio Grande do Sul (eccetto l'area del focolaio) sarà autorizzato all'esportazione a partire dal 2 ottobre. Il raggio di 10 km attorno all'allevamento del focolaio sarà autorizzato alla riapertura il 16 ottobre.

Da gennaio ad agosto 2025, il Brasile ha esportato 3,28 milioni di tonnellate di carne di pollo, generando un fatturato di 6,15 miliardi di dollari.

Nella giornata di ieri è iniziato anche un audit cinese in Brasile, per valutare i controlli sanitari relativi all'influenza aviaria. La missione tecnica è considerata un passo essenziale per la ripresa delle esportazioni verso il mercato cinese, l'ultima destinazione importante a mantenere restrizioni sulla carne di pollo brasiliana.