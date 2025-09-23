Intesa Sanpaolo finanzia l'agrotecnica Mazzoleni

Mazzoleni, storica realtà italiana operante nel settore agro-zootecnico da oltre 40 anni, attualmente presente in più di 40 Paesi, annuncia l’ottenimento di un finanziamento di 7 milioni di euro da parte di Intesa Sanpaolo. Il sostegno finanziario è finalizzato a rafforzare il piano di investimenti in innovazione tecnologica e a proseguire il programma strategico di acquisizioni.

L’azienda, che ha il suo quartier generale al Kilometro Rosso, Bergamo, è in una fase di forte espansione internazionale dal 2018 e si distingue per la costante attenzione all’evoluzione del settore attraverso investimenti in ricerca, sviluppo e automazione dei processi logistici. Grazie a una visione imprenditoriale dinamica, Mazzoleni ha recentemente consolidato un solido gruppo industriale attraverso acquisizioni mirate, ponendosi come punto di riferimento nel mercato agro-zootecnico sia in Italia che all’estero.

“Questo finanziamento rappresenta per noi un importante riconoscimento della solidità del nostro progetto di crescita", commenta Andrea Mazzoleni, amministratore delegato di Mazzoleni Spa –. Proseguiremo con determinazione sulla strada dell’innovazione e dell’internazionalizzazione, mantenendo saldi i nostri valori e il legame con il territorio”.

L’operazione è stata attuata dalla Direzione Agribusiness di Intesa Sanpaolo nell’ambito dell’impegno della Divisione Banca dei Territori con il supporto della struttura Corporate Finance Mid Cap della Divisione IMI Corporate&Investment Banking.

“Affiancare Mazzoleni Spa in questo progetto di evoluzione tecnologica e di sviluppo, conferma l’importanza che Intesa Sanpaolo riserva nel supportare la transizione energetica e nell’accompagnare gli operatori del mondo agroalimentare italiano in investimenti di grande rilevanza per il futuro delle produzioni e per il benessere dei consumatori. In tal senso la Banca ha recentemente stanziato 10 miliardi di euro da erogare a favore delle filiere del Made in Italy agroalimentare”, commenta Massimiliano Cattozzi, responsabile Direzione Agribusiness della Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo.

Mazzoleni Spa continua così il suo percorso di rafforzamento competitivo, puntando a espandere ulteriormente la propria presenza globale e a contribuire alla modernizzazione del comparto agro-zootecnico con soluzioni sempre più evolute e sostenibili.