Copa Cogeca, Italia finalista all'8° Innovation Award

Alessandra Pighin in finale al premio che celebra le donne che promuovono sostenibilità, resilienza e innovazione nell'agricoltura europea

C'è anche l'Italia tra i cinque finalisti dell'ottavo Innovation Award per le donne agricoltrici annunciati da Copa e Cogeca insieme a Corteva Agriscience. Il premio celebra le donne che promuovono la sostenibilità, la resilienza e l'innovazione nell'agricoltura europea.  Il tema di quest'anno, "Donne che fanno scalpore nel sistema idrico sostenibile", evidenzia come le donne agricoltrici stiano gu...

