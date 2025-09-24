Do you want to access to this and other private contents?
Copa Cogeca, Italia finalista all'8° Innovation Award
Alessandra Pighin in finale al premio che celebra le donne che promuovono sostenibilità, resilienza e innovazione nell'agricoltura europea
C'è anche l'Italia tra i cinque finalisti dell'ottavo Innovation Award per le donne agricoltrici annunciati da Copa e Cogeca insieme a Corteva Agriscience. Il premio celebra le donne che promuovono la sostenibilità, la resilienza e l'innovazione nell'agricoltura europea. Il tema di quest'anno, "Donne che fanno scalpore nel sistema idrico sostenibile", evidenzia come le donne agricoltrici stiano gu...
Fc - 53837
EFA News - European Food Agency
