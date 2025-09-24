First Capital holding cede l'1,9% del capitale di Orsero

First Capital, holding di partecipazione finanziaria quotata su Euronext Growth Milan, rende noto che è stata completata con successo la cessione, da parte della controllata First SICAF S.p.A. di. 350.000 azioni ordinarie di Orsero S.p.a. pari a circa l’1,98% del capitale sociale. Il prezzo per azione è pari a Euro 17,30 e per un controvalore complessivo di Euro 6,06 milioni di euro.

L’operazione è stata realizzata attraverso un accelerated book-building riservato a investitori qualificati in Italia e istituzionali all’estero. La data di esecuzione dell’operazione è il 24 settembre 2025 ed il regolamento è previsto per 26 settembre 2025. Banca Akros ha agito in qualità di Sole Bookrunner dell'operazione.

Nel contesto dell’operazione, sottolinea il comunicato ufficiale, "e coerentemente con la prassi di mercato per operazioni simili, First SICAF ha assunto nei confronti del Sole Bookrunner un impegno di lock-up relativamente alle azioni di Orsero che resteranno di sua proprietà al termine dell’operazione, per un periodo di 60 giorni, salvo previo consenso espresso dal Sole Bookrunner e/o fatte salve le eccezioni previste dalla prassi per operazioni analoghe".