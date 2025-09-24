Agroalimentare UE: avanzo commerciale rimbalza

L'ultima relazione sul commercio agroalimentare pubblicata dalla Commissione europea mostra che il commercio agroalimentare dell'Unione Europea è rimasto stabile nel giugno 2025. L'avanzo commerciale complessivo è rimbalzato, pur rimanendo al di sotto del tasso dello scorso anno nello stesso periodo, a causa dell'aumento dei prezzi all'importazione.

Le esportazioni agroalimentari dell'UE hanno raggiunto 19,1 miliardi di euro in giugno. Ciò rappresenta un calo del 4% rispetto a maggio, ma è ancora superiore del 2% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Il Regno Unito è stato la destinazione principale, con 27,6 miliardi di euro (+1,2 miliardi di euro, +5%) a causa degli elevati prezzi del cacao e del cioccolato nella prima metà del 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024. Seguirono gli Stati Uniti e la Svizzera.

Al contrario, le esportazioni verso la Cina sono diminuite di 670 milioni di euro (-10%) a causa della riduzione della domanda di cereali. Cacao e prodotti a base di caffè hanno continuato a sostenere la crescita. Le esportazioni di caffè, tè, cacao e spezie sono aumentate di 1,8 miliardi di euro (+38%) a causa di un quasi raddoppio dei prezzi della pasta di cacao, del burro e della polvere e di un aumento del 30% dei prezzi del caffè.

Le esportazioni di cioccolato e dolciumi sono aumentate di 1 miliardo di euro (+20%), mentre le esportazioni di prodotti lattiero-caseari hanno aggiunto 635 milioni di euro (+7%). In giugno le importazioni agroalimentari dell'UE si sono attestate a 15,3 miliardi di euro. Si tratta di un calo del 10% rispetto a maggio, ma ancora del 15% in più rispetto a giugno dello scorso anno.

Nella prima metà del 2025, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, gli aumenti maggiori sono stati registrati dalla Costa d'Avorio (+2 miliardi di euro, +66%, a causa degli elevati prezzi del cacao), dal Canada (+1,2 miliardi di euro, +101% a causa dell'aumento delle importazioni di cereali e semi di colza), dalla Cina (+946 milioni di euro, +22%) e dal Brasile (+838 milioni di euro, +10%). Al contrario, le importazioni dall'Ucraina sono diminuite di 891 milioni di euro (-13%), mentre quelle dalla Russia sono diminuite di 566 milioni di euro (-73%). Gli alti prezzi delle materie prime hanno guidato gran parte dell'aumento.