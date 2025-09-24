Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
eViso, ricavi in crescita non bastano a far felice la Borsa
Fatturato +41% ma mercato depresso per ebitda in calo: il titolo scende del 7,5%. Smartmele perfomance stellare a +276%
Non è piaciuto al mercato il progetto di bilancio di esercizio 2024-2025 chiuso al 30 giugno 2025 e approvato oggi dal consiglio di amministrazione di eViso. Il titolo è crollato a Piazza Affari lasciando sul terreno il 7,5%. I principali risultati operativi tra luglio 2024 e giugno 2025 evidenziano ricavi a € 315,6 milioni, +41% rispetto a € 224,3 milioni dell’esercizio precedente, gross margin annuale...
Fc - 53864
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency