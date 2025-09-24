Starbucks Italia: cancellato sovrapprezzo ad alternative "vegane" al latte

Starbucks Italia annuncia che a partire dal 25 settembre non applicherà più alcun sovrapprezzo per le sue quattro alternative al latte. I clienti potranno personalizzare la propria bevanda con avena, cocco, soia o mandorla gratuitamente, rendendo l’esperienza in caffetteria più accessibile e piacevole per un pubblico sempre più ampio.

Il passaggio alla parità di prezzo fa parte di un impegno volto a riscoprire ciò che da sempre distingue Starbucks: poter personalizzare la propria bevanda e renderla unica è al centro della Starbucks Experience, così come essere un luogo accogliente dove le persone si incontrano e dove viene servito il miglior caffè, preparato a mano da baristi esperti.

L’iniziativa è supportata dalla campagna pubblicitaria multicanale intitolata “Perché pagare di più per ciò che ami?”, curata dall'artista lodigiano Pietro Terzini. In onda dal 25 settembre al 26 ottobre, il design speciale realizzato da Terzini per Starbucks comparirà su cartelloni pubblicitari e social media in tutta Italia, amplificando la notizia attraverso le parole dell’artista stesso.

La parità di prezzo, già disponibile nella maggior parte delle altre sedi Starbucks in Emea, è stata presentata oggi durante l’evento presso lo Starbucks Flagship Store di Piazza San Silvestro, alla presenza di Vincenzo Catrambone, General Manager di Starbucks Italia.

Questa attività rientra nel più ampio percorso di Starbucks nel rendere le caffetterie dei luoghi di comunità e offrire un’esperienza accogliente a tutti i clienti, includendo il ritorno dei pennarelli Sharpie per scrivere sui bicchieri e la riduzione dei tempi di attesa.

L'eliminazione del sovrapprezzo per le alternative al latte rende "più facile che mai per i nostri clienti personalizzare la propria bevanda e renderla davvero unica", ha spiegato Catrambone. "La price parity rafforza inoltre il nostro ruolo di caffetteria accogliente, dove le persone si incontrano e gustano il miglior caffè, preparato a mano dai nostri esperti baristi. Con quattro diverse alternative al latte disponibili gratuitamente, cocco, avena, soia e mandorla, rendiamo la Starbucks Experience più accessibile e accogliente per tutti”.